Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, son hafta mücadelesinde Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Sarı lacivertliler, zorlu randevudan galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesin yazdırarak çeyrek final bileti almak amacında. ATV'den yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK deplasmanında çeyrek final bileti için mücadele ediyor.
  • Sarı-lacivertli ekip grupta 6 puanla bulunuyor ve kazanması halinde doğrudan çeyrek finale yükselecek.
  • Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Türkiye Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 3 maçın tamamını kazandı.
  • Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'ya karşı tüm kulvarlarda oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını galibiyetle tamamladı.
  • Maçta hakem Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak, VAR'da Özgür Yankaya görevlendirildi.

Fenerbahçe, ZTK'da Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK:Burak, Nazım, Abena, Mujakic, Sorescu, Kozlowski, Melih, Camara, Rodrigues, Maxim, Yusuf.

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Cherif.

IŞIKLANDIRMA PROBLEMİ

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nun ışıklandırmasındaki sorun nedeniyle karşılaşma başlamadı. Sorun giderildikten sonra mücadelede ilk düdük çalacak..

Maç ile alınacak karar bekleniyor.

6 PUANI VAR

Bu sezon statüsü değişen Türkiye Kupası'nda grup aşamasında 3 maça çıkan Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK karşısında ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Grupta 6 puanı bulunan Kanarya, Gaziantep FK karşısında kazanması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Beraberlik durumunda ise diğer maçların sonuçları belirleyici olacak.

FENERBAHÇE KAZANIRSA ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Sarı-lacivertliler için Gaziantep deplasmanındaki denklem net durumda. Fenerbahçe, bu mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde doğrudan çeyrek finale yükselecek. Olası beraberlikte ise gözler diğer grup maçlarına çevrilecek.

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından iki takıma kontenjan ayrılan en iyi üçüncüler de belli olacak. Bu nedenle Fenerbahçe açısından yalnızca kendi maçı değil, grubun genel tablosu da önem taşıyor.

KUPADA 4. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu üç maçın tamamını kazanarak rakibine karşı tam üstünlük kurdu.

İki takım ilk olarak 18 Aralık 2003'te, o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Fenerbahçe bu mücadeleyi kazanarak tur atladı. Daha sonra Şubat 2024'te son 16 turunda ve geçtiğimiz sezon grup aşamasında karşı karşıya gelen iki ekip arasında kupada oynanan tüm maçları sarı-lacivertliler kazandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 9 gol atarken, Gaziantep temsilcisi 1 golle karşılık verebildi.

SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. Bu süreçte 8 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynanırken, sarı-lacivertliler rakibine karşı her seferinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep ekibinin Fenerbahçe'ye karşı son galibiyeti 13 Aralık 2021 tarihinde 3-2'lik skorla geldi. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Gaziantep'te oynanan maçı ise sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ve Talisca'nın golleriyle 4-0 kazandı.

GAZİANTEP FK'NIN KUPA PERFORMANSI

Gaziantep FK, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı. Kırmızı-siyahlılar, ilk olarak Karabük İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup etti. Bir sonraki turda deplasmanda Yalova FK'yı da 2-0 yenerek gruplara kaldı.

Grup aşamasında Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olan Gaziantep ekibi, Kocaelispor'u 1-0, Ankara Keçiörengücü'nü ise 5-1 mağlup etti. Böylece Gaziantep FK da son hafta öncesinde iddiasını sürdürdü.

MAÇIN HAKEMİ VE VAR GÖREVİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çiçek üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak. Müsabakada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Gökhan Barcın görev yapacak.

KRİTİK GECEDE GÖZLER GAZİANTEP'TE

Gaziantep FK Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fenerbahçe, kupada yoluna devam etmek için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, son dönemde rakibine karşı kurduğu üstünlüğü sürdürmek ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

