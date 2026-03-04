6 PUANI VAR Bu sezon statüsü değişen Türkiye Kupası'nda grup aşamasında 3 maça çıkan Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK karşısında ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Grupta 6 puanı bulunan Kanarya, Gaziantep FK karşısında kazanması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Beraberlik durumunda ise diğer maçların sonuçları belirleyici olacak.

FENERBAHÇE KAZANIRSA ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK Sarı-lacivertliler için Gaziantep deplasmanındaki denklem net durumda. Fenerbahçe, bu mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde doğrudan çeyrek finale yükselecek. Olası beraberlikte ise gözler diğer grup maçlarına çevrilecek. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından iki takıma kontenjan ayrılan en iyi üçüncüler de belli olacak. Bu nedenle Fenerbahçe açısından yalnızca kendi maçı değil, grubun genel tablosu da önem taşıyor.

KUPADA 4. RANDEVU Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu üç maçın tamamını kazanarak rakibine karşı tam üstünlük kurdu. İki takım ilk olarak 18 Aralık 2003'te, o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Fenerbahçe bu mücadeleyi kazanarak tur atladı. Daha sonra Şubat 2024'te son 16 turunda ve geçtiğimiz sezon grup aşamasında karşı karşıya gelen iki ekip arasında kupada oynanan tüm maçları sarı-lacivertliler kazandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 9 gol atarken, Gaziantep temsilcisi 1 golle karşılık verebildi.

SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. Bu süreçte 8 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynanırken, sarı-lacivertliler rakibine karşı her seferinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibinin Fenerbahçe'ye karşı son galibiyeti 13 Aralık 2021 tarihinde 3-2'lik skorla geldi. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Gaziantep'te oynanan maçı ise sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ve Talisca'nın golleriyle 4-0 kazandı.