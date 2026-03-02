Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber!
Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo’nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Deneyimli oyuncu yaklaşık 4 hafta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nelson Semedo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan kontrollerin ardından 32 yaşındaki futbolcunun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık belirlendi.
MR SONUCU AÇIKLANDI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo'nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
4 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Yaşadığı sakatlık sonrası Semedo'nun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Teknik heyetin, savunma hattında oluşan boşluğu alternatif isimlerle doldurması bekleniyor.