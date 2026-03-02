Asensio İspanya’yı ayağa kaldırdı

İlk golün asistini yapan İspanyol yıldız, ikinci golde de yaptığı ortayla Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı gole zemin hazırladı.



İSPANYA BASINI MANŞETE TAŞIDI

Mundo Deportivo, "Fenerbahçe, Asensio'nun hazırladığı iki gol sayesinde bir puanı kurtardı. Attığı iki golde de kilit rol oynayan Marco Asensio, mağlubiyeti engelledi." ifadelerine yer verdi.

Marca ise, "Asensio, Fenerbahçe'nin iki golünde de yer alarak İspanya Milli Takımı için iddiasını gösterdi. Takımının en iyisiydi ve son dakikalarda galibiyete çok yaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.

AS gazetesinde yer alan haberde de, "Asensio takımını oyunda tuttu. Önce asist yaptı, ardından güçlü ortasıyla Veysel Sarı'nın kendi kalesine gol atmasına neden oldu. Son dakikalardaki kafa vuruşu neredeyse galibiyet golü olacaktı." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 1 puanla zirve takibini sürdürürken Asensio'nun performansı Avrupa'da da gündem oldu.