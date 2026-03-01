Fenerbahçe Antalyaspor maçında penaltı bekledi! Alper Akarsu'dan flaş karar

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Mert Müldür'ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda oyunun devam etmesi, mücadelede en çok konuşulan anlardan biri oldu. Fenerbahçe tarafı, hakem ve VAR kararına tepki gösterirken, 54. dakikada yaşanan bu pozisyon maçın önüne geçen detaylardan biri olarak öne çıktı.