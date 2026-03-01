Fenerbahçe Antalyaspor maçında penaltı bekledi! Alper Akarsu'dan flaş karar
Süper Lig’de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda penaltı beklentisine girdi. Sarı-lacivertli ekip, rakip ceza sahasında yerde kalan Mert Müldür için hakem Alper Akarsu’ya yoğun itirazda bulundu.
Karşılaşmanın 54. dakikasında gelişen atakta Mert Müldür, ceza sahası içinde rakibiyle yaşadığı temasın ardından yerde kaldı. Pozisyonun hemen ardından Fenerbahçeli futbolcular, hakem Alper Akarsu'dan penaltı kararı bekledi. Sahadaki itirazlar kısa süre içinde artarken, gözler hakemin vereceği karara çevrildi.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Pozisyon sonrası sarı-lacivertli futbolcular uzun süre penaltı beklentisini dile getirdi. Fenerbahçe cephesi, Mert Müldür'ün yerde kaldığı anın kural ihlali olduğu görüşüyle hakeme itirazlarını sürdürdü.
Karşılaşmanın kritik anlarından biri haline gelen bu pozisyon, saha kenarında da büyük tepki çekti. Fenerbahçeli oyuncuların yanı sıra teknik heyet de karar anını yakından takip etti.
VAR İNCELEMESİ SONRASI OYUN DEVAM ETTİ
Hakem Alper Akarsu, pozisyonun ardından VAR hakemi Atilla Karaoğlan ile iletişim kurdu. Yapılan değerlendirmenin ardından VAR'dan gelen onay sonrası oyunun sürmesi yönünde karar verildi.
Bu kararın ardından karşılaşma devam ederken, Fenerbahçe cephesindeki itirazlar dinmedi. Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet, penaltı verilmemesine tepki gösterdi.
KARAR TEPKİ ÇEKTİ
Mert Müldür'ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda oyunun devam etmesi, mücadelede en çok konuşulan anlardan biri oldu. Fenerbahçe tarafı, hakem ve VAR kararına tepki gösterirken, 54. dakikada yaşanan bu pozisyon maçın önüne geçen detaylardan biri olarak öne çıktı.