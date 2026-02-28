Fenerbahçe'nin istediği Nicolas Jackson'a Milan engeli!
Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanması için transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-lacivertli ekipte özellikle forvet hattına yapılacak takviye öncelikli başlıklar arasında yer alırken, yönetimin bu bölge için önemli bir ismi gündemine aldığı belirtildi. Hücum hattında fark yaratacak bir santrfor arayan Kanarya’nın, bonservisi Chelsea’de bulunan Nicolas Jackson için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Ancak dev bir engel çıktı. İtalyan devi Milan da sürece dahil oldu.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Chelsea'nin Senegalli forvet oyuncusu Nicolas Jackson için girişimlerde bulundu.
- Nicolas Jackson'ın sezon sonunda Chelsea'ye döneceği ancak İngiliz kulübünün gelecek planlamasında yer almamasının transfer ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.
- Milan, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Nicolas Jackson için harekete geçerek transfer yarışına dahil oldu.
- 24 yaşındaki forvet bu sezon 22 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti, piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirlendi.
- Fenerbahçe yönetimi yeni sezonda hücum hattına yapılacak takviyeyi öncelikli hedef haline getirdi.
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de santrfor transferi ayrı bir önem taşıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin, transfer listesinin üst sıralarında yer alan Nicolas Jackson için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Senegalli golcünün sezon sonunda mevcut sürecini tamamlayarak haziran ayında Chelsea'ye döneceği belirtilirken, İngiliz ekibinin gelecek planlamasında yer almamasının transfer ihtimalini güçlendirdiği aktarıldı.
FENERBAHÇE'NİN FORVET HAMLESİ GÜNDEMDE
Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezonda hücum hattına yapılacak takviyeyi öncelikli hedef haline getirdiği öğrenildi. Bu kapsamda Nicolas Jackson'ın ismi öne çıkarken, oyuncunun farklı bir kulüpte kariyerine devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin de bu gelişmeler doğrultusunda 24 yaşındaki santrfor için devreye girdiği ifade edildi.
Chelsea ile bağının sürmesine rağmen yeni sezon için farklı bir rota çizmesi beklenen Nicolas Jackson'ın, transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin bu süreçte oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kadroya önemli bir hücum takviyesi yapmak adına çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
MİLAN DA DEVREYE GİRDİ
Fenerbahçe'nin Nicolas Jackson transferi için girişimlerini sürdürdüğü dönemde İtalya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Foot Africa'da yer alan habere göre Milan, Senegalli forvet için harekete geçti. İtalyan devinin, hücum hattını güçlendirmek adına farklı adaylar üzerinde durduğu, bu çerçevede Nicolas Jackson'ın durumunu yakından izlemeye başladığı belirtildi.
Haberde, Milan'ın Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile de ilgilendiği ancak bu transferde oluşacak yüksek maliyet nedeniyle farklı alternatiflere yöneldiği ifade edildi. Nicolas Jackson'ın da bu süreçte Milan'ın radarına giren isimlerden biri olduğu aktarıldı. Böylece Fenerbahçe'nin gündemindeki golcü için Avrupa'dan güçlü bir rakibin daha ortaya çıktığı öne sürüldü.
YILDIZ GOLCÜNÜN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Nicolas Jackson'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Oyuncunun mevcut durumunun birçok kulüp tarafından takip edildiği ve yaz transfer döneminde adının daha sık gündeme gelebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ilgisini sürdürdüğü bu süreçte, Milan'ın da devreye girmesi transfer yarışını daha dikkat çekici hale getirdi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezonda hücum gücünü artıracak bir takviye için çalışmalarını sürdürürken, Nicolas Jackson transferinde oluşan rekabet sürecin seyrini doğrudan etkileyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Golcü futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği, önümüzdeki dönemin en çok konuşulacak başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Nicolas Jackson, bu sezon 22 karşılaşmada forma giydi. 24 yaşındaki forvet, bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki performansıyla dikkat çeken Senegalli oyuncunun, güncel piyasa değerinin ise 45 milyon euro olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde forvet hattına önemli bir takviye yapmak istediği süreçte Nicolas Jackson adı öne çıkarken, Milan'ın da devreye girmesi transfer dosyasını daha hareketli hale getirdi. Sarı-lacivertli ekibin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merakla takip ediliyor.