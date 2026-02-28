Fenerbahçe'nin istediği Nicolas Jackson'a Milan engeli!

YILDIZ GOLCÜNÜN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Nicolas Jackson'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Oyuncunun mevcut durumunun birçok kulüp tarafından takip edildiği ve yaz transfer döneminde adının daha sık gündeme gelebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ilgisini sürdürdüğü bu süreçte, Milan'ın da devreye girmesi transfer yarışını daha dikkat çekici hale getirdi.

Sarı-lacivertliler, yeni sezonda hücum gücünü artıracak bir takviye için çalışmalarını sürdürürken, Nicolas Jackson transferinde oluşan rekabet sürecin seyrini doğrudan etkileyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Golcü futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği, önümüzdeki dönemin en çok konuşulacak başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.