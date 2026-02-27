Domenico Tedesco'dan veda sonrası açıklama! Sakatlık ve Antalya detayı
UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Domenico Tedeesco, dört futbolcunun Antalya'ya geleceğini belirtip sakatlık yaşayan isimlerle ilgili bilgiler verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tedesco, İngiltere'de olmayan dört futbolcunun, Antalya'ya geleceğini ve maç kadrosuna alınacağını açıkladı.
"ÇOK GURUR DUYUYORUM"
"İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. Kolay değildi, ilk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakipte yeni hocanın olmasının etkisiyle normalin üstüne çıktılar ve bu da o skora sebep oldu."
"İSTANBUL'DA KAYBETTİK"
"Turu evimizde kaybettik. Çok iyi mücadele ettik. Kolay değildi. Bugün savaştık ve çok ofansif bir anlayışla sahadaydık. 2-0'ı ilk yarıda sağlayabilirdik. Çok orta yaptık, kalabalık hücum ettik. Pek çok oyuncu çok iyi oynadı."
TARIK, ALAETTİN, OĞUZ...
"Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Onun için de kolay değil, tribünden ilk 11'e geçti. Bizim için kalitesi belliydi, sürpriz olmadı. Alaettin'in performansını da biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor ve altyapı takımında oynuyor. Çok büyük bir potansiyel. İzlediğimiz başka oyuncular da var. Oğuz Aydın, birkaç haftadır yoktu ama 2 golde de belirleyiciydi.
"TAKIM HAYATTA KALDI!"
"Takım onca probleme, sakatlığa rağmen hayatta kaldı, çıkış yolu bulup oynadı. Yeni bir sistemle oynadık. Arkada 3'lü 5'li oynamışız fark etmiyor. Bizim için önemli olan ofansif mantalite. Sadece hücum yapmak!"
JAYDEN, MERT, FRED, MUSABA
"Jayden Oosterwolde, Antalyaspor maçında hazır olacak. Bizimle beraber kafilede yer alacak. Mert Günok ve Fred de oraya gelecekler, Anthony Musaba da gelecek."
"BAŞIMIZ DİK ŞEKİLDE ELENDİK"
"Soyunma odasındaki atmosfer çok iyiydi maçtan sonra. Cesur bir oyun oynadık. Turu Kadıköy'de kaybetmiştik. Teknik direktörleri yeni gelmişti ve normalin üstünde performans sergilediler. Biz de normalin altında kaldık. Tüm bunları düşününce ilk maç 3-0 bitti. Bugün olgun oynadık, pozisyonlar ürettik. 2'inci golü daha erken bulabilirdik, ilk yarıda atabilirdik. İçinde bulunduğumuz durum bu, kabul etmeliyiz. Elendik ama başımız dik şekilde elendik."