Domenico Tedesco'dan veda sonrası açıklama! Sakatlık ve Antalya detayı

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

"İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. Kolay değildi, ilk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakipte yeni hocanın olmasının etkisiyle normalin üstüne çıktılar ve bu da o skora sebep oldu."

"İSTANBUL'DA KAYBETTİK"

"Turu evimizde kaybettik. Çok iyi mücadele ettik. Kolay değildi. Bugün savaştık ve çok ofansif bir anlayışla sahadaydık. 2-0'ı ilk yarıda sağlayabilirdik. Çok orta yaptık, kalabalık hücum ettik. Pek çok oyuncu çok iyi oynadı."

TARIK, ALAETTİN, OĞUZ...

"Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Onun için de kolay değil, tribünden ilk 11'e geçti. Bizim için kalitesi belliydi, sürpriz olmadı. Alaettin'in performansını da biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor ve altyapı takımında oynuyor. Çok büyük bir potansiyel. İzlediğimiz başka oyuncular da var. Oğuz Aydın, birkaç haftadır yoktu ama 2 golde de belirleyiciydi.