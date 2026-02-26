Arda oynadı Fener kazandı
Real Madrid, Benfica’yı eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı. 100. maçına çıkan Arda Güler’in bonus maddesi devreye girdi, Fenerbahçe 2 milyon euro daha kazandı.
Real Madrid, Portekiz'de 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Benfica'yı sahasında 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Mücadelede 84 dakika süre alan Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.
2 MİLYON EURO CEPTE
Arda Güler'in 100. maç barajını aşmasıyla birlikte sözleşmedeki bonus maddesi devreye girdi. Genç futbolcunun Benfica karşısında forma giymesi, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırdı.
Sarı-lacivertli kulüp, 2023 yazında Arda'yı 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid'e satmıştı. Bonus kalemlerinden şu ana kadar 8 milyon euro gelir elde edildi.
HEDEF 30 MİLYON
Arda Güler'in 25 maç daha oynaması halinde 2 milyon euroluk son bonus da aktive olacak ve toplam bonus miktarı 10 milyon euroya ulaşacak. Böylece Fenerbahçe'nin bu transferden elde edeceği toplam gelir 30 milyon euroyu bulacak.
Sözleşmede ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi de bulunuyor.