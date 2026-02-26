Arda oynadı Fener kazandı

Sarı-lacivertli kulüp, 2023 yazında Arda'yı 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid'e satmıştı. Bonus kalemlerinden şu ana kadar 8 milyon euro gelir elde edildi.



HEDEF 30 MİLYON

Arda Güler'in 25 maç daha oynaması halinde 2 milyon euroluk son bonus da aktive olacak ve toplam bonus miktarı 10 milyon euroya ulaşacak. Böylece Fenerbahçe'nin bu transferden elde edeceği toplam gelir 30 milyon euroyu bulacak.

Sözleşmede ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi de bulunuyor.