Fenerbahçe'de 9 eksik!
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşılaşması öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlık, ceza ve liste dışı nedenlerle 9 oyuncu yer almadı.
Kritik Nottingham Forest mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netleşti. Teknik heyet, karşılaşma öncesi kadroya 9 ismi dahil edemedi.
SAKATLIK VE CEZALAR DİKKAT ÇEKTİ
Fred sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Jayden Oosterwolde sakatlığı ve cezası sebebiyle listede bulunmadı. Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Ederson Moraes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
Mert Günok ve Musaba ise UEFA listesine kayıtlı olmadıkları için kamp kadrosunda yer bulamadı.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif.
Sarı-lacivertli ekip, eksiklere rağmen Nottingham Forest karşısında avantajlı bir sonuç hedefliyor.