Fenerbahçe'de 9 eksik!

Kritik Nottingham Forest mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netleşti. Teknik heyet, karşılaşma öncesi kadroya 9 ismi dahil edemedi.

SAKATLIK VE CEZALAR DİKKAT ÇEKTİ

Fred sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Jayden Oosterwolde sakatlığı ve cezası sebebiyle listede bulunmadı. Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Ederson Moraes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Mert Günok ve Musaba ise UEFA listesine kayıtlı olmadıkları için kamp kadrosunda yer bulamadı.