Fenerbahçe Opet üst üste 6. kez Final Four'da

Spar Girona'da Coulibaly 19 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert 21 sayı, Kayla McBride 17 sayı ve Emma Meesseman 12 sayı ile öne çıktı.

Mücadele İspanya'nın Girona kentinde Pavello Fontajau'da oynandı. Karşılaşmada Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Tomasz Wit Langowski (Polonya) ve Diogo Martins (Portekiz) görev yaptı.

Serinin ilk karşılaşmasında İstanbul'da rakibini 87-69 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçtan da galip ayrılarak organizasyonda doğrudan yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, üst üste altıncı kez Final-Four'a kalmayı başardı.

PERİYOT PERİYOT SKOR AKIŞI

İlk periyot 20-18 Fenerbahçe Opet üstünlüğüyle tamamlandı. Devreye 32-32 eşitlikle girildi. Üçüncü periyot sonunda sarı-lacivertliler 53-50 önde yer aldı ve maçı 65-58 kazanarak seriyi kapattı.

SKORERLER ÖNE ÇIKTI

Spar Girona'da Jocyte 3, Holm 12, Quevedo 5, Guerrero 7, Coulibaly 19, Mendes 7, Carter 5; Fenerbahçe Opet'te Williams 8, Meesseman 12, Rupert 21, McBride 17, Allemand 3, Olcay Çakır 4 süre aldı.