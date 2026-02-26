Fenerbahçe Opet üst üste 6. kez Final Four'da
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Girona’yı 65-58 mağlup etti.
- Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Girona kentinde Spar Girona'yı 65-58 yenerek çeyrek final serisini 2-0 tamamladı ve EuroLeague Women'da yarı finale yükseldi.
- Sarı-lacivertli takım, üst üste altıncı kez Final-Four'a kalmayı başardı.
- Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert 21 sayı, Kayla McBride 17 sayı ve Emma Meesseman 12 sayı ile öne çıktı.
- Spar Girona'da Coulibaly 19 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.
- Maç Pavello Fontajau Salonu'nda Nemanja Ninkovic, Tomasz Wit Langowski ve Diogo Martins yönetiminde oynandı.
Serinin ilk karşılaşmasında İstanbul'da rakibini 87-69 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçtan da galip ayrılarak organizasyonda doğrudan yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, üst üste altıncı kez Final-Four'a kalmayı başardı.
SALON VE HAKEMLER
Mücadele İspanya'nın Girona kentinde Pavello Fontajau'da oynandı. Karşılaşmada Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Tomasz Wit Langowski (Polonya) ve Diogo Martins (Portekiz) görev yaptı.
PERİYOT PERİYOT SKOR AKIŞI
İlk periyot 20-18 Fenerbahçe Opet üstünlüğüyle tamamlandı. Devreye 32-32 eşitlikle girildi. Üçüncü periyot sonunda sarı-lacivertliler 53-50 önde yer aldı ve maçı 65-58 kazanarak seriyi kapattı.
SKORERLER ÖNE ÇIKTI
Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert 21 sayı, Kayla McBride 17 sayı, Emma Meesseman 12 sayı ve Williams 8 sayıyla oynadı. Spar Girona cephesinde ise Coulibaly 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Spar Girona'da Jocyte 3, Holm 12, Quevedo 5, Guerrero 7, Coulibaly 19, Mendes 7, Carter 5; Fenerbahçe Opet'te Williams 8, Meesseman 12, Rupert 21, McBride 17, Allemand 3, Olcay Çakır 4 süre aldı.