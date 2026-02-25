Fenerbahçe forvet için eski yıldızını istiyor
Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa beraberliğiyle birlikte santrfor eksikliğini bir kez daha hissetti. Yönetim, yaz transferi için temaslara erken başlarken gündeme eski golcü Vedat Muriqi geldi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Mücadelede skorun yanı sıra santrfor hattındaki alternatif sıkıntısı da yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.
ARA DÖNEMDE SANTRFOR GELMEDİ PLAN YAZA KALDI
Ara transfer döneminde forvet takviyesini gerçekleştiremeyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçında bu eksikliğin etkisini yaşadı. Sezonun kritik virajında hücum hattında "net golcü" ihtiyacı konuşulurken, yönetimin yaz döneminde sorunu kökten çözmek için hazırlıklarını hızlandırdığı belirtildi.
YÖNETİM TEMASLARA ERKEN BAŞLADI
Fenerbahçe'nin hedefi, gelecek sezona daha güçlü bir kadro planlamasıyla girmek. Bu doğrultuda sarı-lacivertli kurmayların, kaliteli bir golcüyü kadroya katarak hücum gücünü artırmak istediği ve transfer görüşmelerinde nabız yoklamaya başladığı ifade edildi.
ROTA VEDAT MURIQI
Fenerbahçe'nin gündemine, İspanya La Liga'da Mallorca forması giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi geldi. Sarı-lacivertlilerin, yaz transfer döneminde bu hamleyi somutlaştırmak için şimdiden temas kurduğu aktarıldı.
DEVRE ARASINDA OLMADI, SEZON SONU İÇİN KAPI AÇILDI
Haberde, Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki golcüyü devre arasında da istediği ancak Mallorca'nın satışa sıcak bakmadığı kaydedildi. Bu nedenle transferin yaz dönemine taşındığı, sezon sonundaki tabloya göre sürecin hız kazanabileceği vurgulandı.
KÜME DÜŞME SENARYOSU TRANSFERİN SEYRİNİ BELİRLEYEBİLİR
Mallorca'nın La Liga'da 18. sırada bulunduğu ve küme düşme ihtimalinin transferde belirleyici olabileceği ifade edildi. İspanyol ekibi küme düşerse, Vedat Muriqi transferinin önündeki engellerin önemli ölçüde azalabileceği öne sürüldü.
MURIQI'NİN TAVRI "KOZ" OLARAK GÖRÜLÜYOR
Tersi bir tablo oluşsa bile, sarı-lacivertli takıma gelmek istediği belirtilen Vedat Muriqi'nin yaklaşımının görüşmelerde Fenerbahçe'nin elini güçlendirebileceği kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev yaptı. 1.967 dakika sahada kalan Kosovalı golcü, bu süreçte 16 gol atarken 1 asist üretti.
FENERBAHÇE KARİYERİNDE 17 GOL, 7 ASİST
31 yaşındaki oyuncu, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 17 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bu dönüş ihtimalinde, oyuncunun geçmiş dönemdeki katkısı da öne çıkan başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR
Vedat Muriqi'nin Mallorca ile mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar devam ettiği belirtildi. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon euro olarak gösteriliyor.