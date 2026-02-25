Fenerbahçe forvet için eski yıldızını istiyor

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca formasıyla tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada görev yaptı. 1.967 dakika sahada kalan Kosovalı golcü, bu süreçte 16 gol atarken 1 asist üretti.

MURIQI'NİN TAVRI "KOZ" OLARAK GÖRÜLÜYOR Tersi bir tablo oluşsa bile, sarı-lacivertli takıma gelmek istediği belirtilen Vedat Muriqi'nin yaklaşımının görüşmelerde Fenerbahçe'nin elini güçlendirebileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE KARİYERİNDE 17 GOL, 7 ASİST

31 yaşındaki oyuncu, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 17 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bu dönüş ihtimalinde, oyuncunun geçmiş dönemdeki katkısı da öne çıkan başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR

Vedat Muriqi'nin Mallorca ile mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar devam ettiği belirtildi. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon euro olarak gösteriliyor.