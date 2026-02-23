Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu

ZİRVE HESABI Ligde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumundaki sarı-lacivertliler, son 3 maçından da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürdü. Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada giren Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla birlikte kritik bir fırsat yakaladı. Fenerbahçe'nin bu hafta 3 puana uzanması halinde zirvede rakibiyle puanları eşitlenecek.

İLK YARIDAKİ RANDEVU İki takım sezonun ilk yarısında kozlarını paylaşmış, karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı. Fenerbahçe, bu kez sahasında alacağı sonuçla hem puan tablosundaki hedefini güçlendirmek hem de zirve yarışındaki iddiasını daha da belirginleştirmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.

KART SINIRINDAKİLER Kanarya'da 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.