Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Chobani Stadı’ndaki mücadelede düdük Yasin Kol düdük çalıyor. Sarı-lacivertliler kazanırsa zirvede puanları eşitleyecek. Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Talisca.
Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, İrfan, Benedyczak, Cenk Tosun.
ZİRVE HESABI
Ligde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumundaki sarı-lacivertliler, son 3 maçından da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürdü. Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada giren Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla birlikte kritik bir fırsat yakaladı. Fenerbahçe'nin bu hafta 3 puana uzanması halinde zirvede rakibiyle puanları eşitlenecek.
İLK YARIDAKİ RANDEVU
İki takım sezonun ilk yarısında kozlarını paylaşmış, karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı. Fenerbahçe, bu kez sahasında alacağı sonuçla hem puan tablosundaki hedefini güçlendirmek hem de zirve yarışındaki iddiasını daha da belirginleştirmek istiyor.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.
KART SINIRINDAKİLER
Kanarya'da 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.
KASIMPAŞA ALT SIRALARDAN UZAKLAŞMA PEŞİNDE
Kasımpaşa, ligde 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgiyle 19 puan topladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, şampiyonluk yarışı veren rakibinden deplasmanda puan ya da puanlar çıkararak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Kasımpaşa, ligdeki son maçında "Haliç derbisi"nde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmişti.