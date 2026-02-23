Fenerbahçe'de hedef zirve! Tedesco'dan stoper tercihi

ALVAREZ VE SKRINIAR KADRODA YOK Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa mücadelesinde iki oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde ameliyat olan Edson Alvarez ile Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar, takımdaki yerlerini alamayacak.

LİGİN NAMAĞLUP TEK TAKIMI FENERBAHÇE Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup unvanını sürdürdü. Sarı-lacivertliler böylece lig tarihinde de ilk kez ilk 22 maçta yenilgi yaşamadı. Kanarya, Kasımpaşa karşısında da rekorunu geliştirmek için de sahaya çıkacak.

LİGDE 46. RANDEVU Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 45 kez karşılaştı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivertbeyazlılar ise 4 defa kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette F.Bahçe rakip filelere 112 gol gönderirken, Paşa da 40 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKOR 6-0 İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık skorla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022- 2023 sezonlarında da rakibine karşı 5-1'lik galibiyetlere imza attı. 2010- 2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü karşılaşmalardan biri oldu.