Fenerbahçe penaltı bekledi! Dorgeles Nene'nin pozisyonu sonrası yoğun itiraz
Süper Lig’de Kasımpaşa’yı ağırlayan Fenerbahçe, mücadelenin 31. dakikasında bir pozisyonda penaltı bekledi. Sarı-lacivertlilerde Dorgeles Nene, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra Frimpong’un müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak maçın hakemi Yasin Kol, beklenen kararı vermedi.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun ardından penaltı itirazında bulunarak hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi. Sahadaki itirazların ardından oyun kısa süreli duraksarken, karar için gözler hakeme çevrildi.
VAR KONTROLÜNÜN ARDINDAN OYUN DEVAM ETTİ
Hakem Yasin Kol, VAR ile yapılan iletişimin ardından oyunun sürdürülmesini istedi. Bu kararla birlikte Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi karşılık bulmadı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.