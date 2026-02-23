Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Chobani Stadı’ndaki mücadelede düdük Yasin Kol düdük çalıyor. Sarı-lacivertliler kazanırsa zirvede puanları eşitleyecek. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
- Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı Kadıköy'de ağırlıyor ve galibiyetle lider Galatasaray ile puanları eşitleyebilir.
- Sarı-lacivertli takım ligde namağlup devam eden tek ekip olarak 52 puanla ikinci sırada bulunuyor.
- Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Milan Skriniar maçta forma giyemiyor.
- İki takımın sezonun ilk yarısındaki karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
- Kasımpaşa 19 puanla alt sıralarda yer alıyor ve son maçta Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenmişti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Asensio'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
15. dakikada Benedyczak'in pasında topla buluşan Diabate'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Levent Mercan'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Asensio'nun kafa vuruşunda top kaleci Gianniotis'te kaldı.
45+1. dakikada Musaba'nın pasında Asensio'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
45+3. dakikada Cenk'in pasında sol tarafta topla buluşan Diabate'nin vuruşunda kaleci Ederson topu kontrol etti.
TEDESCO'DAN KADRODA 5 DOKUNUŞ
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu olmak üzere 5 değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan Milan Skriniar kadroda yer almazken, Levent Mercan yaklaşık 1,5 ay sonra 11'e döndü.
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasına Nottingham Forest maçına göre farklı bir ilk 11'le çıktı. Domenico Tedesco, Chobani Stadı'ndaki mücadelede biri zorunlu 5 değişiklik yaparak kadro tercihinde dikkat çeken bir revizyona imza attı.
SKRINIAR KADRODA YER ALMADI
Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Tedesco, Avrupa Ligi'nde ilk 11'de başlattığı tecrübeli oyuncudan bu kez yararlanamadı ve savunma kurgusunu yeni isimlerle şekillendirdi.
11'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Tedesco, Nottingham Forest maçında ilk 11'de görev verdiği Mert Müldür, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i yedek kulübesine çekti. Bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene'ye ilk 11'de şans verdi.
YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Fenerbahçe'de Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Archie Brown, Fred Rodrigues, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kamil Efe Üregen, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif mücadeleye yedek başladı. Kulübede yer alan isimler, maç içinde olası hamle seçenekleri açısından öne çıktı.
LEVENT MERCAN 1,5 AY SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yeniden ilk 11'e döndü. Son olarak Süper Kupa'daki Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen Levent, bu karşılaşmada yaşadığı sakatlığın ardından 10 maç sonra tekrar başlangıç kadrosunda yer aldı. Uzun süren sakatlık sürecini geride bırakan oyuncu, Nottingham Forest maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.
MUSABA 3 MAÇ ARADAN SONRA BAŞLADI
Devre arasında Samsunspor'dan kadroya katılan Anthony Musaba, 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Musaba, son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK karşılaşmasına 11'de başlamış, ardından oynanan Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında yedek kulübesinde yer almıştı. UEFA listesinde bulunmaması nedeniyle Nottingham Forest maçında ise kadroda yer alamamıştı.
SANTRFORDA TERCİH TALISCA
Domenico Tedesco, Kasımpaşa karşısında santrfor hattında Anderson Talisca'yı görevlendirdi. Nottingham Forest maçında Sidiki Cherif'i ilk kez 11'de değerlendiren teknik direktör, bu kez oyuncuyu yedek başlatırken ileri uçta Talisca tercihini yaptı.
TRİBÜNLERE ŞAMPİYONLUK MESAJI
Fenerbahçe yönetimi, ligde bitime 12 maç kala tribünlere şampiyonluk mesajı verdi. Kasımpaşa maçı öncesinde kale arkasında "İnan Fenerbahçe" yazılı koreografi hazırlanırken, stat hoparlörlerinden Edip Akbayram'ın seslendirdiği "Güzel günler göreceğiz" şarkısı çalındı.
ASENSIO'YA PLAKET
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio'ya karşılaşma öncesinde plaket takdim edildi. Trendyol Süper Lig'de ocak ayının en güzel golünü atan oyuncunun ödülü, maç öncesi seremonide verildi.
ENGELSİZ TRİBÜNE ZİYARET
Sarı-lacivertli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, karşılaşma öncesinde engelsiz tribünü ziyaret etti. Türk Telekom tarafından görme engelli taraftarlar için saha kenarında kurulan noktada futbolculara çiçek verilirken, oyuncular taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
SAKATLIK ŞOKU
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de erken bir sakatlık yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü, 23. dakikada yaşadığı problem sonrası oyuna devam edemedi.
Mücadelenin 23. dakikasında sakatlanan milli futbolcu, ilk anda kenara değişiklik işareti yaptı. Ardından "bekleyin" uyarısında bulunan Çağlar Söyüncü, kısa süre daha oyunda kalmayı denedi ancak devam edemeyince kenara gelmek zorunda kaldı.
DEĞİŞİKLİK 27. DAKİKADA YAPILDI
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün yerine 27. dakikada Yiğit Efe oyuna dahil oldu. Değişiklikle birlikte sarı-lacivertliler savunma hattındaki planını sahadaki yeni isimle sürdürdü.