Tedesco’ya Nottingham tepkisi

Spor yorumcuları, Trabzon deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyette etkili olan İsmail'in yedek bırakılmasını ve yeni transfer Cherif'in ilk 11'de sahaya sürülmesini yenilginin nedenleri arasında gösterdi. Orta sahadaki direnç kaybı ve oyun dengesindeki bozulma dikkat çekti.



KADRO DEĞERİ VE OYUN PLANI ELEŞTİRİLDİ

Yaklaşık 591 milyon Euro'luk kadro değeri bulunan Nottingham Forest karşısında Fenerbahçe'nin oyun planı ve saha içi organizasyonu da eleştiri aldı. İngiliz ekibinde Morgan Gibbs-White ve Elliot Anderson gibi yüksek piyasa değerine sahip isimler bulunuyor.

Fenerbahçe'de rövanş karşılaşması öncesinde teknik heyetin kadro ve oyun planında nasıl bir tercih yapacağı gündemde yer alıyor.