Skriniar'da hedef derbi!
Nottingham Forest karşısında sakatlanan Milan Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak savunmacının 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli aranın ardından nisan ayında yeniden forma giymesi planlanan Skriniar’ın, nisanın ilk haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi hedefleniyor.
Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında hem mağlubiyet hem de sakatlık yaşadı. Mücadelede sakatlanan Milan Škriniar'ın durumu netleşti.
MR SONUCU AÇIKLANDI
Bir pozisyonda darbe almadan sakatlanan ve 26. dakikada oyundan çıkan Skriniar'ın cuma günü MR'ı çekildi. Yapılan görüntülemede sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.
4-6 HAFTA YOK
Tecrübeli stoperin sahalara dönüş süresinin 4 ila 6 hafta arasında olması bekleniyor. Sağlık ekibinin, kasık sakatlıklarının tekrarlama riskine karşı temkinli davranacağı öğrenildi.
HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Tecrübeli savunmacının 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli aranın ardından nisan ayında yeniden forma giymesi planlanan Skriniar'ın, nisanın ilk haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi hedefleniyor.
Sağlık ekibinin, kasık sakatlıklarının tekrarlama riskine karşı süreci kontrollü ilerleteceği öğrenildi.
Skriniar'ın kaçırması beklenen maçlar:
Kasımpaşa
Nottingham Forest (D)
Antalyaspor (D)
Gaziantep FK (ZTK)
Samsunspor
Fatih Karagümrük (D)
Gaziantep FK
SOSYAL MEDYADAN MESAJ
Milan Skriniar, sakatlığının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta görev aldı. Slovak savunmacı 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.