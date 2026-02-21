Skriniar'da hedef derbi!

Bir pozisyonda darbe almadan sakatlanan ve 26. dakikada oyundan çıkan Skriniar'ın cuma günü MR'ı çekildi. Yapılan görüntülemede sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçında hem mağlubiyet hem de sakatlık yaşadı. Mücadelede sakatlanan Milan Škriniar'ın durumu netleşti.



HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Tecrübeli savunmacının 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli aranın ardından nisan ayında yeniden forma giymesi planlanan Skriniar'ın, nisanın ilk haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi hedefleniyor.

Sağlık ekibinin, kasık sakatlıklarının tekrarlama riskine karşı süreci kontrollü ilerleteceği öğrenildi.

Skriniar'ın kaçırması beklenen maçlar:

Kasımpaşa

Nottingham Forest (D)

Antalyaspor (D)

Gaziantep FK (ZTK)

Samsunspor

Fatih Karagümrük (D)

Gaziantep FK

SOSYAL MEDYADAN MESAJ

Milan Skriniar, sakatlığının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta görev aldı. Slovak savunmacı 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.