Fenerbahçe’de hedef 12’de 12

Fenerbahçe, Nottingham Forest mağlubiyetinin ardından yol haritasını belirledi. Başkan Sadettin Saran, kurmaylarıyla yaptığı değerlendirme toplantısında sevinç ve üzüntünün abartılmaması gerektiğini ifade etti.

Saran, ligde şampiyonluk hedefiyle yola çıkıldığını hatırlatarak takımın kalan 12 maçı kazanması gerektiğini vurguladı.

"ÖZÜR MAÇI KASIMPAŞA"

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun da benzer bir konuşma yaptığı öğrenildi. Tedesco'nun oyuncularına, "Nottingham Forest maçını unutmalıyız. Kasımpaşa bizim özür maçımız olacak. Şampiyonluğa oynayan takım olarak sahada gereken cevabı vermeliyiz. Hatalarımızdan gerekli dersleri alacağız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIĞI

Sarı-lacivertli ekip, ligde oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasıyla moral bulmayı hedefliyor.