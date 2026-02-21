Fenerbahçe’de Cherif maddesi devrede
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçında ilk 11’de sahaya sürdüğü Sidiki Cherif’in sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Genç futbolcunun toplam maliyeti 22 milyon Euro’ya ulaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmada Angers'ten kiralanan Sidiki Cherif'e ilk 11'de görev verdi.
ZORUNLU OPSİYON DEVREYE GİRDİ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Nottingham Forest karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi otomatik olarak yürürlüğe girdi.
Cherif, ara transfer döneminde Angers SCO'dan kiralanmıştı.
TOPLAM MALİYET 22 MİLYON EURO
Genç santrfor için 4 milyon Euro kiralama bedeli ödenirken, 18 milyon Euro'luk bonservis maddesi de devreye girdi. Böylece Sidiki Cherif'in Fenerbahçe'ye toplam maliyeti 22 milyon Euro olacak.