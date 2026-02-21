Fenerbahçe’de Cherif maddesi devrede

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Nottingham Forest karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi otomatik olarak yürürlüğe girdi.



TOPLAM MALİYET 22 MİLYON EURO

Genç santrfor için 4 milyon Euro kiralama bedeli ödenirken, 18 milyon Euro'luk bonservis maddesi de devreye girdi. Böylece Sidiki Cherif'in Fenerbahçe'ye toplam maliyeti 22 milyon Euro olacak.