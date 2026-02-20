Spor yazarları Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını yorumladı!

Murillo'nun doğal konumda gibi gözüken koluna gelen topta Fenerbahçe 39'da penaltı bekledi sahada hakem verse VAR dahil kimse karışamaz. Bence de penaltı değildi. Tedesco sözlü itiraz edince sarı gördü. Son golde ilk çıkışta Semedo ofsaytı bozdu.

Devamında golü atan Gibbs- White topun gerisindeydi, gol temizdi.

UEFA hakem kurulunun nelere dikkat ettiğini çok iyi bilen Sandro Scharer öz güvenli ve rahat maç yönetti.

ZEKİ UZUNDURUKAN-BU NASIL KANTE! BU NE HAL TEDESCO! Her maçtan sonra övgüler yağdırdığımız Tedesco'yu bu kez eleştirmek istiyorum. Trabzonspor maçına nasıl doğru 11 ile çıktıysa, Nottingham maçına da o kadar yanlış 11 ile çıktı.

Mesela hazır olmayan Kante'ye nasıl bu kadar güvenebildin Tedesco? Neden Trabzonspor derbisindeki gibi Guendouzi-Kante-İsmail üçlüsü ile çıkmadın! İsmail Yüksek olmadan Fenerbahçe orta sahası direncini kaybediyor.

Kante sadece topu en yakınındaki arkadaşına veriyor. Çok ağır, temposuz. İlk golde ve üçüncü golde nasıl hata yaptığını, nasıl ağır kaldığını gördük. Ayrıca böylesine önemli bir maça Cherif ile çıkmak da doğru değildi.

Cherif ile çıktın, hem Kerem'in hem de Talisca'nın verimini düşürdün. Fenerbahçe transfere tonlarca para harcadı! Santrfora aldığı isim Cherif! Oysa en uçta Talisca oynasaydı, daha verimli olabilirdi.



Tedesco, Nottingham Forest'i biraz hafife almış. Ligdeki durumuna göre değerlendirmiş belli ki.

Oysa bir Premier Lig takımı Nottingham. 90 dakika İngilizler oynadı, biz sadece seyrettik.

Nottingham, tek kale bir maç oynadı. İlk 18 dakika (Fenerbahçe korner kullanana kadar) biz rakip kaleci Ortega'nın yüzünü göremedik.

O derece kötü bir futbol oynadı Fenerbahçe. Ayrıca Skriniar'ın sakatlanıp çıkması, İngilizlerin çok rahat kalemize gelmesine neden oldu. İlk yarıyı 2-0 geride kapattık, çok daha fazlasını da yiyebilirdik.

Kabus gibi bir 45 dakika oynadık.