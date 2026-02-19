Tedesco'dan mağlubiyet yorumu! "İlk yarı 4-0 veya 5-0 bitebilirdi"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımının Nottingham Forest'a 3-0 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, skorun çok daha fazla olabileceğini söyledi.
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olarak tur şansını mucizelere bıraktığı mücadeleden sonra konuştu.
İşte İtalyan antrenörün sözleri
"MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK"
"Aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı."
"ÖZGÜVEN KAYBETTİK"
"Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil."