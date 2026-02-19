Fenerbahçe'ye Fred ve Jayden Oosterwolde'den kötü haber! Rövanş maçında yoklar

Sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, 69. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Oosterwolde, bu kartla birlikte İngiltere'de oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.

Milan Skriniar sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi (Fotoğraf: İHA)

SKRINIAR SAKATLANIP ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe'de savunma hattını etkileyen bir diğer gelişme ise Milan Skriniar'ın sakatlığı olmuştu. Tecrübeli stoper 23. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

FRED DE CEZALI

Oyuna sonradan giren Fred de uzatma dakikalarında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen bir başka isim oldu. Sambacı futbolcu da rövanş mücadelesinde yer alamayacak.