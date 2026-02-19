Fenerbahçe'ye Fred ve Jayden Oosterwolde'den kötü haber! Rövanş maçında yoklar
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest’ı ağırlarken Fred ve Jayden Oosterwolde’den de kötü haber geldi. İki futbolcu gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
Sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, 69. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Oosterwolde, bu kartla birlikte İngiltere'de oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.
SKRINIAR SAKATLANIP ÇIKMIŞTI
Fenerbahçe'de savunma hattını etkileyen bir diğer gelişme ise Milan Skriniar'ın sakatlığı olmuştu. Tecrübeli stoper 23. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
FRED DE CEZALI
Oyuna sonradan giren Fred de uzatma dakikalarında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düşen bir başka isim oldu. Sambacı futbolcu da rövanş mücadelesinde yer alamayacak.