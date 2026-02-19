Fenerbahçe'de N'Golo Kante oynayacak mı? Nottingham Forest maçı muhtemel 11'i
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Kanarya, zorlu randevuda rakibini yenerek rövanş için avantaj sağlamak amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği ilk 11 netleşti. Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin temposu yüksek geçmesi beklenen karşıklaşmada görev yapması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı ilk 11'i...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı Chobani Stadı'nda ağırlayacak. Karşılaşma 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer görev yapacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni üstlenecek.
TURUN TABLOSU
Lig aşamasında 8 maça çıkan Fenerbahçe; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 12 puan topladı ve etabı 19. sırada tamamladı. Nottingham Forest ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 14 puanla 13. sırayı aldı.
Bu eşleşmede tur atlayan taraf, bir sonraki turda Midtjylland ya da Real Betis ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VE KART SINIRI
Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesinde iki isim öne çıktı. Ayak bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez, kritik randevuda forma giyemeyecek. Sakatlığını geride bırakan ve takımla çalışmalara katılan Archie Brown için ise temkinli bir plan hazırlandı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Brown'ı kadroya dahil etse bile sahaya sürmeyi düşünmeyen bir yaklaşım benimsedi.
Öte yandan Nelson Semedo ile Oğuz Aydın, ikişer sarı kartla sınırda bulunuyor. Bu iki oyuncunun kart görmesi halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanşta forma giymeleri mümkün olmayacak.
KADIKÖY KARNESİ AVANTAJ SAĞLIYOR
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında iç sahada ortaya koyduğu güçlü tabloyu bu eşleşmede de sahaya taşımayı hedefleyecek. Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e karşı yaşanan sonucun ardından Kadıköy'de oynadığı 28 Avrupa kupası maçında sadece 4 kez mağlubiyet aldı. Bu süreçte 18 galibiyet ve 6 beraberlik elde edildi.
Son yıllarda Avrupa sahnesinde Kadıköy'de alınan sonuçlar, takımın tur hedefi açısından önemli bir güven alanı oluşturdu. Fenerbahçe, bu dönemde farklı organizasyonlarda tur geçmeyi başardı; bir sezon çeyrek final gördü, iki sezonda son 16 turu tecrübesi yaşadı. Bu sezon da lig aşamasından çıkıp play-off biletini aldı.
4 TEKNİK ADAMLI DÖNEM, 4 AYRI HİKÂYE
Bu iç saha serisinde Fenerbahçe, Avrupa maçlarını dört farklı teknik adamla oynadı. Jorge Jesus döneminde Avrupa Ligi'nde gruptan çıkıldı, son 16'da Sevilla karşısında iç sahada galibiyet gelse de elenildi. İsmail Kartal yönetiminde Konferans Ligi'nde çeyrek final görüldü, Olympiakos'a penaltılarla veda edildi. Jose Mourinho ile geçen sezon Avrupa Ligi'nde Anderlecht geçildi, Rangers eşleşmesinde rövanşta geri dönüş gelse de seri penaltılarla sonlandı. Bu sezon ise lig aşaması sürecinde göreve gelen Domenico Tedesco, takımı play-off turuna taşıdı.
AVRUPA'DA 299. RANDEVU
Nottingham Forest maçı, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 299. karşılaşması olacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 298 maçta 117 galibiyet, 65 beraberlik ve 116 yenilgi yaşadı. Bu süreçte 407 gol atıldı, 419 gol yenildi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 148 maçta ise 76 galibiyet, 33 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı; iç sahada 216 gol atarken kalesinde 141 gol gördü.
UEFA AVRUPA LİGİ KARNESİ
UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanan dönemde Fenerbahçe, organizasyonda 102 maça çıktı. Bu maçlarda 49 galibiyet, 31 beraberlik, 22 yenilgi elde edilirken, sarı-lacivertliler 146 gol attı ve 103 gol yedi. UEFA Kupası adıyla oynanan dönemler de dahil edildiğinde, bu kulvarda toplam maç sayısı 156'ya ulaştı.
MUTHEMEL 11'LER
Fenerbahçe:Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Kante, Guendouzi, Asensio, Talisca, Kerem.
Nottingham Forest:Ortega, Milenkovic, Morato, Murillo, Aina, Sangare, Anderson, Williams, Hutchinson, Hudson-Odoi, Jesus.