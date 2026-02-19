Fenerbahçe'de N'Golo Kante oynayacak mı? Nottingham Forest maçı muhtemel 11'i

Öte yandan Nelson Semedo ile Oğuz Aydın, ikişer sarı kartla sınırda bulunuyor. Bu iki oyuncunun kart görmesi halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanşta forma giymeleri mümkün olmayacak.

KADIKÖY KARNESİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında iç sahada ortaya koyduğu güçlü tabloyu bu eşleşmede de sahaya taşımayı hedefleyecek. Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e karşı yaşanan sonucun ardından Kadıköy'de oynadığı 28 Avrupa kupası maçında sadece 4 kez mağlubiyet aldı. Bu süreçte 18 galibiyet ve 6 beraberlik elde edildi.

Son yıllarda Avrupa sahnesinde Kadıköy'de alınan sonuçlar, takımın tur hedefi açısından önemli bir güven alanı oluşturdu. Fenerbahçe, bu dönemde farklı organizasyonlarda tur geçmeyi başardı; bir sezon çeyrek final gördü, iki sezonda son 16 turu tecrübesi yaşadı. Bu sezon da lig aşamasından çıkıp play-off biletini aldı.

4 TEKNİK ADAMLI DÖNEM, 4 AYRI HİKÂYE

Bu iç saha serisinde Fenerbahçe, Avrupa maçlarını dört farklı teknik adamla oynadı. Jorge Jesus döneminde Avrupa Ligi'nde gruptan çıkıldı, son 16'da Sevilla karşısında iç sahada galibiyet gelse de elenildi. İsmail Kartal yönetiminde Konferans Ligi'nde çeyrek final görüldü, Olympiakos'a penaltılarla veda edildi. Jose Mourinho ile geçen sezon Avrupa Ligi'nde Anderlecht geçildi, Rangers eşleşmesinde rövanşta geri dönüş gelse de seri penaltılarla sonlandı. Bu sezon ise lig aşaması sürecinde göreve gelen Domenico Tedesco, takımı play-off turuna taşıdı.