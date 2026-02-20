Fenerbahçe İngiliz medyasının gündeminde! "Rüya gibi başlangıç"
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 yenilerek tur şansını zora soktu. Kanarya'nın aldığı mağlubiyet sonrası, İngilizler takımlarını manşete taşıyarak Vitor Pereira'yı öne çıkardı.
Hızlı Özet Göster
- Nottingham Forest, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
- Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira görevine galibiyetle başladı.
- Murillo, Igor Jesus ve Gibbs-White, Nottingham Forest'ın gollerini kaydetti.
- İngiliz basını Nottingham Forest'ın performansını övdü ve Vitor Pereira'nın başlangıcını mükemmel olarak nitelendirdi.
- Fenerbahçe, rövanş maçı öncesinde tur şansını zorlaştırdı.
Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, tur şansını mucizelere bıraktı. İngilizler, zorlu maçın ardından Forest'a övgüler yağdırdı.
The Guardian: Nottingham Forest Fenerbahçe'yi sirkülase ederek kazandı, Vitor Pereira muhteşem bir başlangıç yaptı.
Forest taraftarları önce "Her hafta sizinle oynayabilir miyiz?" diye tezahürat yaptılar. Ardından da "Cehennem gibi atmosferimiz nerede?" sloganı attılar.
BBC: Forest, Pereira'nın mükemmel başlangıcıyla Fenerbahçe'yi farklı yendi
Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü olarak göreve mükemmel bir başlangıç yaptı ve Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi şık bir şekilde mağlup etti.
SKY Sport:Nottingham tur için bir adım önde! Vitor Pereira mükemmel bir başlangıç yaptı.
Telegraph: Pereira için rüya gibi bir başlangıç!
Forest, Avrupa Ligi play-off maçında Fenerbahçe'yi farklı bir skorla mağlup etti.
TNT SPORTS:Vitor Pereira, Kırmızılar'ın teknik direktörü olarak Avrupa Ligi play-off maçında galibiyetle başladı
The Sun: Zafer yürüyüşü!
Forest 3: Vitor Pereira rüya gibi bir başlangıç yaptı, Murillo, Igor Jesus ve Gibbs-White golleri attı.