Vitor Pereira'dan Fenerbahçe hakkında açıklama: Özel bir bağım var

Vitor Pereira iki kez Fenerbahçe'yi çalıştırdı (REUTERS)

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP"

"Fenerbahçe'de çok güzel ve çok büyük anılarım var. Taraftarlarla güzel bir bağ kurduk. Anılarımda hep bunlar var. Yarın fantastik bir atmosfer olacak. Ama biz Premier Lig'de oynuyoruz. Premier Lig'de de fantastik atmosferler var. Fenerbahçe, büyük bir kulüp. Futbola çok tutkuyla bağlılar. Enerjisi yüksek bir atmosfer ve maç olacak. Tekrar burada olmak çok güzel.

"ÇOK İYİ BİR TAKIM OLDUKLARININ FARKINDAYIZ"

"Çok iyi bir takımım var. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir takım olduğunun farkındayım. Benim beklediğim maçtan keyif almak. Organize ve cesur şekilde mücadele edip sahadaki yetenekleri izlemek. Yarınki maç kalitemizi kendimizle ispatlamak için bir fırsat."