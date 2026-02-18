Vitor Pereira'dan Fenerbahçe hakkında açıklama: Özel bir bağım var
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turu'nda karşılaşacağı Nottingham Forest'ın teknik direktörü Vitor Pereira, zorlu maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, Kadıköy'e dönmenin kendisine mutluluk verdiğini ve sarı lacivertlilerle özel bi bağı bulunduğunu söyledi.
Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. Deneyimli çalıştırıcı, sarı lacivertlilerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Pereira'nın sözleri;
"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP"
"Fenerbahçe'de çok güzel ve çok büyük anılarım var. Taraftarlarla güzel bir bağ kurduk. Anılarımda hep bunlar var. Yarın fantastik bir atmosfer olacak. Ama biz Premier Lig'de oynuyoruz. Premier Lig'de de fantastik atmosferler var. Fenerbahçe, büyük bir kulüp. Futbola çok tutkuyla bağlılar. Enerjisi yüksek bir atmosfer ve maç olacak. Tekrar burada olmak çok güzel.
"ÇOK İYİ BİR TAKIM OLDUKLARININ FARKINDAYIZ"
"Çok iyi bir takımım var. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir takım olduğunun farkındayım. Benim beklediğim maçtan keyif almak. Organize ve cesur şekilde mücadele edip sahadaki yetenekleri izlemek. Yarınki maç kalitemizi kendimizle ispatlamak için bir fırsat."
"HARİKA MAÇLAR OYNADIK"
"Bu ülkede, bu şehirde, bu kulüpte iki kere bulundum. Ailem de buradaydı. Harika maçlar oynadık. Evet karmaşık duygularım var ama yarın ilk defa bu kulübe rakip olacağım. Tabii ki her seferinde kazanmak istiyorum, doğru olanları yapmak için çalışıyorum. Biz de burada kazanmak için bulunuyoruz."
"PREMIER LİG TECRÜBESİNE SAHİPLER"
Son bulunduğum takımla karşılaştıramam ama Fenerbahçe'nin ligi kazanmak istediğini biliyorum. Bunun için yatırım yapıyorlar. Sadece yetenekleri yok aynı zamanda tecrübeli oyuncuları var. Ben takımımla henüz iki kere çalıştım ama taktik ve teknik kaliteye sahipler. Premier Lig tecrübesine sahipler. Yarın da zor bir maç olacağını bekliyorum ama iki tarafta da kalite var.