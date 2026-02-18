Tedesco'dan sözleşme açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynayacakları Play-Off maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı.



"VITOR PEREIRA'YA MESAJIM YOK"



"Vitor Pereira'ya bir mesaj vermek ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Domenico Tedesco "Hayır. Çünkü maç Tedesco ve Pereira arasında değil. Hocaların arasında bir maç olmayacak." dedi.



SÖZLEŞME İÇİN AÇIKLAMA



"Uzun yıllar boyu Fenerbahçe'de kalmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Domenico Tedesco "Çok rahatım Fenerbahçe'de. Kulübe karşı sevgi doluyum. Taraftarlara karşı da... Bu sadece bana bağlı olan bir şey değil. Şimdi Forest, sonra Kasımpaşa, yoğun bir fikstür var. Oradaki ilk maçta puan kaybetmiştik. Sonra tekrar Forest, ardından Antalya, sonra tekrar Gaziantep. Orada da önemli bir kupa maçı var. Her maç önemli. İlk öncelik hoca değil, ben değilim, Fenerbahçe'nin maçları kazanması. Çok enerjiye ihtiyacımız var, işimiz çok. Fenerbahçe'de çok mutluyum." dedi.



"ÖNGÖRÜLEMEZ BİR TAKIM OLDUK"



Öncelikle yayıncı kuruluş TRT Spor'a konuşan Domenico Tedesco "Nottingham Forest, Aston Villa ile benzer bir takım, güç ve enerji anlamında. Çok fazla orta yapıyor, uzun top oynuyorlar. Dikine futbol anlayışları var. Zor bir maç olacak." dedi.



"4-1-2-1-2 anlayışı bu maçta da devam edecek mi?" sorusunu yanıtlayan Tedesco "İyi şey şu ki, oyuncularım farklı sistemde oynayabiliyor, her sistemde oynayabiliyorlar. Elimizdeki oyunculara, rakibe göre değişebilir. Takımımızda bu kalite var. Artık rakipler için daha öngörülemez bir takım olduk." ifadelerini kullandı.



"MARKET DEĞERİ HER ŞEY DEĞİL!



Nottingham Forest'ın kadro değerinin Premier Lig takımları arasında 8. olmasının hatırlatılması üzerine Domenico Tedesco "Transfer pazarı değeri, belli bir kaliteye işaret eder. Ancak bu kadar kolay değil futbol. İngiltere'de fiyatlar çok yüksek, onların oyuncuları da her zaman 60-65 milyon Euro'luk ama market değeri her şey değildir. Yeni hocası değişmiş bir takımı analiz etmek kolay değil. Sistem değişir ama oyuncular değişmez. Son 2 günde oyunculara ve bireysel performanslarına baktık. Her bir oyuncunun belli şablonu vardır, bunu değişemezler. Bu tarz analize odaklandık." dedi.



"LİMİTLERİNİ ZORLAYACAKLAR"



İngiliz ekibi ile ilgili sözlerini sürdüren Domenico Tedesco "Nottingham'ın yeni bir hocası var, her şeye sıfırdan başladılar. Yeni bir hoca geldiğinde o kadar oynamayan oyuncular, oynama şansı bulabileceklerine inanırlar ve motive olurlar. Yeni hocaya ne yapabileceklerini göstermek isterler, sınırlarını zorlarlar. Bizim takımımız da çok motive. Bu çok önemli bir maç. İlk adımı atma şansımız var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Biz çok motiveyiz. Sistem değişebilir. Daha önceki oyuncu 4'lü oynuyordu ama Vitor Pereira, çoğunlukla 3'lü oynatıyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz esneğiz, her ikisi için de hazırız. Oyuncuların bireysel profillerine de odaklandık." ifadelerini kullandı.



"BİR DAHİ OLMAYA GEREK YOK"



Taktik dizilimle ilgili sorular üzerine Domenico Tedesco "Bir dahi olmaya gerek yok, çok fazla iyi orta saha oyuncumuz var. Hocanın işi, takımı ve en iyi oyuncuları bir araya getirmektir. Benim işim bu. 'Elmas' orta saha, pek çok fikirden biriydi. Kendi içimizde bunu tartıştık. Sadece ben değil yardımcılarım da var, onlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz ve bir karar alıyoruz. Karar takım için verilir, hoca için değil. Hocamızın farklı sistemlerde oynayabilmesi iyi bir şey. Uzun süre 4-4-2 oynadık, 3-5-2 oynayabiliriz. Bazı durumlarda 3'lü de oynayabiliriz. Bu bizi tahmin edilemez bir takım yapıyor, bu çok önemli.



