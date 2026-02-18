Kerem Aktürkoğlu'ndan Tedesco'ya özel istek!

Fenerbahçe'de form grafiğini yukarı çeken Kerem Aktürkoğlu, yeni sistemdeki performansıyla dikkat çekiyor. Hem Gençlerbirliği karşılaşmasında hem de Trabzonspor deplasmanında gol ve asistleriyle galibiyete doğrudan katkı sağlayan milli oyuncunun teknik heyetle özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

TEDESCO İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Kerem'in, teknik direktör Domenico Tedesco ile bir araya gelerek yeni rolü hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Deneyimli futbolcunun görüşmede, "Yeni sistem ve bu rolde devam etmek istiyorum. Kendimi çok daha iyi ve hazır hissediyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.