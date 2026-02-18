Kerem Aktürkoğlu'ndan Tedesco'ya özel istek!
Fenerbahçe’de son haftalarda performansını yükselten Kerem Aktürkoğlu, yeni görev bölgesinde adeta yeniden doğdu. Yıldız futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı özel görüşmede bu rolde devam etmek istediğini iletti.
Fenerbahçe'de form grafiğini yukarı çeken Kerem Aktürkoğlu, yeni sistemdeki performansıyla dikkat çekiyor. Hem Gençlerbirliği karşılaşmasında hem de Trabzonspor deplasmanında gol ve asistleriyle galibiyete doğrudan katkı sağlayan milli oyuncunun teknik heyetle özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.
TEDESCO İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Kerem'in, teknik direktör Domenico Tedesco ile bir araya gelerek yeni rolü hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Deneyimli futbolcunun görüşmede, "Yeni sistem ve bu rolde devam etmek istiyorum. Kendimi çok daha iyi ve hazır hissediyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
YENİ DÜZENDE DAHA ETKİLİ
Yeni sistemde daha serbest ve ikinci forvet benzeri bir pozisyonda görev alan Kerem'in, bu rolde hücum aksiyonlarına daha fazla dahil olduğu ve skor katkısını artırdığı ifade ediliyor.
Milli futbolcu son iki lig maçında 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kerem'in yarın oynanacak Avrupa Ligi karşılaşmasına da ilk 11'de başlaması bekleniyor.