Kerem Aktürkoğlu yeni sistemde parladı!
Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu attıkları goller ve yaptıkları asistlerle öne çıktı. Kerem, sezon genelindeki istatistiklerini son haftalarda yükseltti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada birer gol kaydeden Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu, birbirlerine yaptıkları asistlerle skora doğrudan etki etti.
ROL DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI YÜKSELİŞ
Sezon başında Benfica'dan 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, ligin ilk bölümünde eleştirilmişti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sistem değişikliği sonrası milli futbolcu daha merkezi ve kaleye yakın bir rolde görev almaya başladı.
SON MAÇLARDA SKOR KATKISI
Kerem, ligde oynanan son iki karşılaşmada gol ve asist katkısı sağladı. Gençlerbirliği maçında iki gol atan 27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor deplasmanında ise 1 gol ve 1 asistle oynadı.
29 MAÇTA 15 GOLLÜK ETKİ
Sarı-lacivertli formayla 29 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Bu süreçte toplam 15 gole doğrudan katkı verdi.