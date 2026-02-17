Kerem Aktürkoğlu yeni sistemde parladı!

Kerem Aktürkoğlu son iki maçta Gençlerbirliği'ne 2 gol atarken Trabzonspor'a karşı 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sistem değişikliğiyle Kerem Aktürkoğlu daha merkezi ve kaleye yakın pozisyonda oynamaya başladı.

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio maçta birer gol atıp birbirlerine asist yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada birer gol kaydeden Marco Asensio ile Kerem Aktürkoğlu, birbirlerine yaptıkları asistlerle skora doğrudan etki etti.

ROL DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI YÜKSELİŞ

Sezon başında Benfica'dan 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, ligin ilk bölümünde eleştirilmişti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sistem değişikliği sonrası milli futbolcu daha merkezi ve kaleye yakın bir rolde görev almaya başladı.