İngiltere'de Asensio pişmanlığı!

Geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla istikrarlı bir performans ortaya koydu.

EMERY'NİN PİŞMANLIĞI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Asensio'nun daha önce kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery'nin, oyuncunun bonservisinin alınmamasından dolayı memnun olmadığı öne sürüldü. Haberde, İspanyol teknik adamın transferin tamamlanması gerektiğini yönetime ilettiği aktarıldı.