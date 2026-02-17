İngiltere'de Asensio pişmanlığı!
Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Marco Asensio’nun, Aston Villa’nın bonservisini almamasının ardından İngiltere’de konuşulduğu öne sürüldü. İddialara göre Unai Emery, transferin tamamlanmamasından dolayı yönetime serzenişte bulundu.
Geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla istikrarlı bir performans ortaya koydu.
EMERY'NİN PİŞMANLIĞI
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Asensio'nun daha önce kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery'nin, oyuncunun bonservisinin alınmamasından dolayı memnun olmadığı öne sürüldü. Haberde, İspanyol teknik adamın transferin tamamlanması gerektiğini yönetime ilettiği aktarıldı.
LİGDE 18 MAÇTA 18 KATKI
Marco Asensio, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 karşılaşmada 10 gol ve 8 asist üretti. İspanyol futbolcu, takımının hücum performansına doğrudan katkı sağladı.
KUPADA DA GOL ATTI
Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maçta forma giyen Asensio, bu karşılaşmalarda da gol sevinci yaşadı.
TOPLAMDA 29 MAÇ
Deneyimli oyuncu, tüm kulvarlarda 29 maça çıkarken 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.