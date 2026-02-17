İngilizlerden Fenerbahçe analizi!
UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe için İngiliz basınında dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Sarı-lacivertlilerin hücum organizasyonu ve fiziksel dayanıklılığı öne çıkarıldı.
- İngiliz basını UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımı analiz etti.
- Onefootball'da yayımlanan analizde Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Anderson Talisca'nın oluşturduğu üçlünün iç içe geçmiş bir hücum makinesi görüntüsü verdiği belirtildi.
- Fenerbahçe'nin teknik direktör Domenico Tedesco tarafından oluşturulan belirli bir hiyerarşiyle hücum oynadığı kaydedildi.
- Kerem Aktürkoğlu'nun tempo ve dinamizmiyle dikkat çektiği vurgulandı.
- Takımın yoğun tempoda oynadığı ve fiziksel dayanıklılık seviyesinin yüksek olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde İngiliz basını sarı-lacivertli ekibi mercek altına aldı. Onefootball'da yayımlanan analizde Fenerbahçe'nin hücum yapısına vurgu yapıldı.
HÜCUM ORGANİZASYONU ÖNE ÇIKTI
Analizde, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Anderson Talisca'nın uyumuna dikkat çekilerek üçlünün "iç içe geçmiş bir hücum makinesi" görüntüsü verdiği ifade edildi. Takımın yoğun tempoda oynadığı ve fiziksel dayanıklılık seviyesinin yüksek olduğu belirtildi.
TEDESCO VURGUSU
Fenerbahçe'nin hücumda belirli bir hiyerarşiyle oynadığı ve bu yapının teknik direktör Domenico Tedesco tarafından oluşturulduğu kaydedildi. Oyun içinde Kerem, Talisca ve Asensio'nun birbirine yakın konumlandığı, bu durumun farklı bir oyun anlayışı ortaya koyduğu aktarıldı.
KEREM'E AYRI PARANTEZ
Kerem Aktürkoğlu'nun tempo ve dinamizmiyle dikkat çektiği belirtilen analizde, Fenerbahçe'nin gerektiğinde kalabalık orta saha düzeniyle de sahaya yerleşebildiği ifade edildi.