İngilizlerden Fenerbahçe analizi!

HÜCUM ORGANİZASYONU ÖNE ÇIKTI Analizde, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Anderson Talisca'nın uyumuna dikkat çekilerek üçlünün "iç içe geçmiş bir hücum makinesi" görüntüsü verdiği ifade edildi. Takımın yoğun tempoda oynadığı ve fiziksel dayanıklılık seviyesinin yüksek olduğu belirtildi.



TEDESCO VURGUSU

Fenerbahçe'nin hücumda belirli bir hiyerarşiyle oynadığı ve bu yapının teknik direktör Domenico Tedesco tarafından oluşturulduğu kaydedildi. Oyun içinde Kerem, Talisca ve Asensio'nun birbirine yakın konumlandığı, bu durumun farklı bir oyun anlayışı ortaya koyduğu aktarıldı.

KEREM'E AYRI PARANTEZ

Kerem Aktürkoğlu'nun tempo ve dinamizmiyle dikkat çektiği belirtilen analizde, Fenerbahçe'nin gerektiğinde kalabalık orta saha düzeniyle de sahaya yerleşebildiği ifade edildi.