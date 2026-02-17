Fenerbahçe'de Edson Alvarez krizi!
Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle 13 maçı kaçıran Edson Alvarez'in ameliyat olabileceği ve sezonu kapatma riskinin bulunduğu haberleriyle sarsıldı.
Fenerbahçe Edson Alvarez krizi yaşanıyor.
Şu zamana kadar sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran Alvarez için ameliyat yolu göründüğü iddia edildi.
Sağlık heyeti detaylı kontrollerini sürdürürken, eğer ameliyat kararı alınırsa yıldız oyuncunun sezonu tamamen kapatması bekleniyor.
Trabzonspor maçı kafilesine de dahil edilmeyen Meksikalı yıldızdan gelen haberler moralleri bozdu.