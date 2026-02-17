Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat oldu!

Fenerbahçe'de şu ana kadar sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran Edson Alvarez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



A Spor'un haberine göre; Meksikalı futbolcu Hollanda'da ameliyat oldu.



Ayak bileğinden operasyon geçiren orta saha oyuncusunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

