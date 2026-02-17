Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat oldu!
Fenerbahçe'de şu ana kadar sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran Edson Alvarez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Meksikalı futbolcu Hollanda'da ameliyat oldu. Ayak bileğinden operasyon geçiren orta saha oyuncusunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
