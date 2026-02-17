Fenerbahçe-Nottingham maçına İsviçreli hakem

Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anojen Kanagasingam olacak.

Fenerbahçe'nin 19 Şubat Perşembe günü sahasında Nottingham Forest ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçının hakemi belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.



TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINDA GÖREV ALDI

Sandro Scharer, geçmişte birçok Türk takımının Avrupa kupası maçında görev yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger–Başakşehir (2019), Sivasspor–Qarabağ (2020), Galatasaray–Lokomotiv Moskova (2021) ve Anderlecht–Fenerbahçe (2025) karşılaşmalarını yönetti.

İsviçreli hakem ayrıca UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos–Fenerbahçe (2024) maçında görev aldı. Avrupa Ligi elemelerinde Galatasaray–St. Johnstone (2021) karşılaşmasında da düdük çaldı.

Scharer, genç milli takımlar düzeyinde de Türkiye'nin maçlarında görev yaptı. Türkiye U19–İngiltere U19 (2018), Ukrayna U17–Türkiye U17 (2016) ve Türkiye U19–Hırvatistan U19 (2017) mücadelelerinde hakem olarak yer aldı.

FENERBAHÇE İLE SON MAÇ 2025'TE

İsviçreli hakem, son olarak 20 Şubat 2025'te Fenerbahçe'nin Anderlecht deplasmanında 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı yönetmişti.