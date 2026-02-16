Tedesco'dan Trabzonspor maçı sonrası motivasyon sözleri!
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyetin perde arkasını kulübün YouTube hesabında paylaştı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun maç sonu soyunma odasında yaptığı konuşma görüntülerde yer aldı.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve maç sonrası görüntüleri resmi YouTube kanalında yayımladı.
- Teknik Direktör Domenico Tedesco, ilk şutta geriye düşmelerine rağmen takımın sakin kaldığını ve duygusal kontrolü sağladığını belirtti.
- Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde oynadığı 4 Süper Lig derbisinde 10 puan topladı.
- Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'a karşı iki, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı birer maçta sahaya çıktı.
- Fenerbahçe derbi maçlarında 8 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından yaşanan anları kulübün resmi YouTube kanalında yayımladı. Görüntülerde futbolcuların koridorda ve soyunma odasında yaşadığı sevinç dikkat çekti.
TEDESCO'DAN MESAJ
Galibiyet sonrası oyuncularına hitap eden Domenico Tedesco, konuşmasında maçın zorluk derecesine vurgu yaptı. İlk şutta geriye düşmelerine rağmen sakin kaldıklarını belirten Tedesco, takımın duygusal kontrolü sağladığını ifade etti.
DERBİ PERFORMANSI
Fenerbahçe, bu sezon Domenico Tedesco yönetiminde oynadığı 4 Süper Lig derbisinde 10 puan topladı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a karşı iki, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı birer maçta sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda 8 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 5 gol gördü.