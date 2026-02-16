Tedesco'dan Trabzonspor maçı sonrası motivasyon sözleri!

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'a karşı iki, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı birer maçta sahaya çıktı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco, ilk şutta geriye düşmelerine rağmen takımın sakin kaldığını ve duygusal kontrolü sağladığını belirtti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve maç sonrası görüntüleri resmi YouTube kanalında yayımladı.

Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından yaşanan anları kulübün resmi YouTube kanalında yayımladı. Görüntülerde futbolcuların koridorda ve soyunma odasında yaşadığı sevinç dikkat çekti.

TEDESCO'DAN MESAJ

Galibiyet sonrası oyuncularına hitap eden Domenico Tedesco, konuşmasında maçın zorluk derecesine vurgu yaptı. İlk şutta geriye düşmelerine rağmen sakin kaldıklarını belirten Tedesco, takımın duygusal kontrolü sağladığını ifade etti.