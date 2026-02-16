Talisca rekora koşuyor!
Devre arasında üç santrforla yollarını ayıran Fenerbahçe’de Anderson Talisca, hücum hattında öne çıkan isim oldu. Brezilyalı futbolcu son haftalardaki performansıyla skor üretmeye devam ediyor. Talisca'nın kariyerindeki en yüksek gol sayısına ulaşabilmesi için kalan maçlarda 5 gol daha atması gerekiyor.
Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'un ayrılığı sonrası santrfor transferi yapmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, hücum hattında Anderson Talisca'yı farklı bir rolde değerlendirdi.
SON 7 MAÇTA 7 GOL
Trabzonspor karşılaşmasında da fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncu, son 7 maçta 7 gol kaydetti. Talisca, bu performansıyla takımın skor üretiminde önemli rol üstlendi.
SEZONDA 21 GOL
Sarı-lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarlarda 21 gole ulaşan Talisca, 2017-18 sezonundaki Beşiktaş performansını geride bıraktı. 2022-23 sezonunda Al-Nassr formasıyla yakaladığı gol sayısını ise yakaladı.
KARİYER REKORUNA YAKLAŞTI
Brezilyalı futbolcunun kariyerindeki en yüksek gol sayısına ulaşabilmesi için kalan maçlarda 5 gol daha atması gerekiyor. Talisca'nın bu sezon 4 de asisti bulunuyor.