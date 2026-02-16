Talisca rekora koşuyor!

SON 7 MAÇTA 7 GOL Trabzonspor karşılaşmasında da fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncu, son 7 maçta 7 gol kaydetti. Talisca, bu performansıyla takımın skor üretiminde önemli rol üstlendi.

Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'un ayrılığı sonrası santrfor transferi yapmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, hücum hattında Anderson Talisca'yı farklı bir rolde değerlendirdi.



SEZONDA 21 GOL

Sarı-lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarlarda 21 gole ulaşan Talisca, 2017-18 sezonundaki Beşiktaş performansını geride bıraktı. 2022-23 sezonunda Al-Nassr formasıyla yakaladığı gol sayısını ise yakaladı.

KARİYER REKORUNA YAKLAŞTI

Brezilyalı futbolcunun kariyerindeki en yüksek gol sayısına ulaşabilmesi için kalan maçlarda 5 gol daha atması gerekiyor. Talisca'nın bu sezon 4 de asisti bulunuyor.