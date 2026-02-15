Domenico Tedesco'dan İtalyanlara ret!

Domenico Tedesco, sezonun devre arasında bir İtalya Serie A kulübünden teklif aldı.



İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyleyerek İtalyanlara teşekkür etti ve teklifin detaylarını dinlemedi.



Domenico Tedesco, geçen ay İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a bir röportaj vermiş ve gelecekte İtalya'da çalışmak istediğini söylemişti. İtalyan teknik adam, "Şu anda Fenerbahçe'de mutluyum ancak gelecekte İtalya'da antrenörlük yapacağımdan eminim." demişti.



Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirdiği Domenico Tedesco ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

