Çağrı Balta Fenerbahçe'ye doğru!
Galatasaray U19 Takımı’nda forma giyen Hakan Çağrı Balta’nın, sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamadığı ve Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Giriş Tarihi:
Galatasaray altyapısında yetişen Hakan Çağrı Balta'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2008 doğumlu genç futbolcunun, A Takım'da süre bulma ihtimalini düşük görmesi nedeniyle kulüpten ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
SÖZLEŞME İMZALAMADI
Genç santrforun Galatasaray ile yeni sözleşme yapmadığı ve Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.
FENERBAHÇE SON AŞAMADA
Son yıllarda altyapıdan yetişen bazı oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, Mayıs ayında 18 yaşına girecek olan Çağrı Balta ile yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştığı aktarıldı.
U19'DA 6 GOL
Bu sezon Galatasaray U19 Takımı'nda 21 maçta forma giyen Hakan Çağrı Balta, 6 gol kaydetti.