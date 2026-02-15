Çağrı Balta Fenerbahçe'ye doğru!

Galatasaray altyapısında yetişen Hakan Çağrı Balta'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2008 doğumlu genç futbolcunun, A Takım'da süre bulma ihtimalini düşük görmesi nedeniyle kulüpten ayrılma kararı aldığı iddia edildi.



SÖZLEŞME İMZALAMADI

Genç santrforun Galatasaray ile yeni sözleşme yapmadığı ve Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.