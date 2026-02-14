Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması! "Mutluyuz 12 maçımız var"

Trabzon'a iniş anından itibaren kendilerine gösterilen ilgiyi vurgulayan Saran, "Ben, ekibim ve takımımız Trabzon'a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, Sayın Valimiz, Emniyet Güçlerimiz, Ertuğrul Bey bizi çok güzel ağırladı" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran (AA)

Saran, devamında beklentilerini"Umudumuz deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızda olan bu gerginliğin inşallah bitmesi. Yönetim olarak en büyük umudumuz bu" sözleriyle aktardı. Açıklamasını teşekkür ederek tamamladı.

"ÖNÜMÜZDE 12 MAÇ VAR"

Şampiyonluk yarışına da değinen Saran, "Mutluyuz, 12 maçımız var. Önümüze bakıyoruz" diyerek kalan sürece odaklandıklarını belirtti.