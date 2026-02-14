Anderson Talisca durdurulamıyor! Trabzonspor maçında da attı
Gol pozisyonunda Talisca, İsmail Yüksek’in pası sonrası sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla kaleci Onana’yı 15. dakikada mağlup etti ve Fenerbahçe’ye eşitliği getirdi ve 21. kez tabelanın değişmesini sağladı.
Jhon Duran ile Youssef En-Nesyri'nin ayrılıklarının ardından ileri uçta görev alan Brezilyalı futbolcu, bu rolde çıktığı son iki maçta da gol sevinci yaşadı.
Talisca, sezon genelinde 35 karşılaşmada 21 gole ulaşırken, ligdeki gol sayısını 13'e çıkardı ve 4 asistlik katkı verdi.
"ZORLU RAKİPLER VAR"
Karşılaşmayı değerlendiren Anderson Talisca "Benim için her maçın hazırlığı aynı. İşinize konsantre olmanız lazım. Şükürler olsun takımıma yardıme ttim. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Böyle olunca bireysel performanslar yükseliyor." dedi.
"Fenerbahçe'nin 3 isabetli şutu da gol oldu." hatırlatması üzerine Anderson Talisca "Takım kalitesi ve yüksek konsantrasyon! Maçlarda zorlanırsınız ama konsantre olmalısınız. Bazen şans 1 kere gelir, onu da değerlendirmelisiniz." ifadelerini kullandı.
"Şampiyonluk yarışı iki takıma mı düştü?" sorusuna yanıt veren Brezilyalı yıldız, "Şampiyonluk yarışı zorlu, 2 takım yok. Çok fazla zorlu rakip var. Biz kendi işimize bakacağız." dedi.