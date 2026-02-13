Fenerbahçe'den sermaye artırımı!

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, şirketin 6 milyar 250 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde yer alan 1 milyar 250 milyon TL çıkarılmış sermayesinin, 5 milyar TL nakit (bedelli) artırım yoluyla 6 milyar 250 milyon TL'ye yükseltildiği duyuruldu.

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ TESCİL EDİLDİ

Açıklamada, sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması çerçevesinde şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline yönelik sürecin sonuçlandığı aktarıldı.

Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yapılan başvurunun tamamlandığı, tadil işleminin 13 Şubat 2026 tarihinde tescil edildiği kaydedildi. Kulüp ayrıca onaylı tadil metninin bildirim ekinde yer aldığını belirtti.