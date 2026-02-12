Fenerbahçe'den iç saha serisi!

Benfica 357 milyon avro kadro değeriyle üç takım arasında en yüksek piyasa değerine sahip.

Üç takım da 14 galibiyet ve 7 beraberlikle 49 puan topladı.

Fenerbahçe, Benfica ve Slavia Prag, Avrupa'nın üst düzey 10 liginde 21 hafta sonunda yenilgisiz kalan tek takımlar oldu.

Mourinho, Benfica'nın başında çıktığı 17 lig maçında ise 11 galibiyet ve 6 beraberlik yaşadı.

Dördüncü haftadan itibaren takımın başına geçen Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, 18 karşılaşmada 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

MOURINHO İKİ TAKIMDA GÖREV ALDI Sezona Fenerbahçe'nin başında başlayan Jose Mourinho, daha sonra Benfica'nın teknik direktörlüğüne geçti. Portekizli çalıştırıcı yönetimindeki sarı-lacivertli ekip iki lig maçında bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

AYNI PUAN TABLOSU Üç takım da 14 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 49 puan topladı. Bu performansla liglerinde üst sıralarda yer alan ekipler, şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Avrupa futbolunda şampiyonluk yarışları sürerken, üst düzey 10 ligde mücadele eden takımlar arasında yalnızca üç ekip yenilgisiz unvanını korudu. Fenerbahçe, Benfica ve Slavia Prag, geride kalan 21 haftada mağlubiyet yaşamadan yollarına devam etti.



SLAVIA PRAG LİDER KONUMDA

Yenilgisiz üç ekip arasında liderlik koltuğunda oturan tek takım Slavia Prag oldu. Çekya temsilcisini 5 puan geriden Sparta Prag takip etti.

Fenerbahçe, 52 puanlı lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunurken, Benfica ise Porto ve Sporting Lizbon ile zirve mücadelesi veriyor.

AVERJDA BENFICA ÖNDE

Yenilgisiz ekipler arasında en iyi gol averajı Benfica'ya ait oldu. Portekiz temsilcisi 44 gol atıp 12 gol yerken +32 averaja ulaştı. Fenerbahçe +30 (48-18), Slavia Prag ise +29 (46-17) averaj elde etti.

PİYASA DEĞERLERİ

357 milyon avroluk kadro değeri bulunan Benfica, üç takım arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp oldu. Fenerbahçe'nin kadro değeri 237 milyon avro, Slavia Prag'ın ise 105 milyon avro olarak gösterildi.

AVRUPA'NIN BÜYÜKLERİ YENİLDİ

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bazı lider ekipler sezon içinde mağlubiyet yaşadı. İngiltere'de Arsenal üç kez kaybederken, İspanya'da Barcelona üç, Real Madrid iki yenilgi aldı. Almanya'da Bayern Münih 19 hafta sonra ilk mağlubiyetini yaşadı. İtalya'da Inter dört, Fransa'da Paris Saint-Germain ise iki kez sahadan puansız ayrıldı.