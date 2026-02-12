Fenerbahçe’de Kante’ye özel hazırlık!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, yeni transfer N'Golo Kante'nin adaptasyon sürecini birebir takip ediyor. Fransız orta saha, teknik ekibin kontrolünde planlanan program doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.



ÖZEL ANTRENMAN PLANI HAZIRLANDI

Sarı-lacivertli ekipte Kante'nin fiziksel olarak takım seviyesine ulaşabilmesi amacıyla kişiye özel bir antrenman programı oluşturuldu. Deneyimli futbolcunun yükleme süreci teknik heyet tarafından düzenli olarak izleniyor.





TEKNİK HEYETTEN YAKIN TAKİP

Antrenman performansı ve fiziksel durumu sürekli değerlendirilen Kante'nin gelişimi raporlanırken, oyuncunun kontrollü şekilde takıma entegre edilmesi planlanıyor.



HEDEF TAM HAZIRLIK

Fransız orta sahanın programını tamamladıktan sonra beklenen kondisyon düzeyine ulaşacağı ve takımla birlikte tam tempoda çalışabileceği bildirildi.