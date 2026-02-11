TFF'den Asensio talebine ret!

Fenerbahçe'de performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Marco Asensio için yapılan forma numarası hamlesi sonuçsuz kaldı. Sarı-lacivertli kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru, talimatlar gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.



10 NUMARA PLANI TUTMADI



Jhon Duran'ın takımdan ayrılmasının ardından boşalan 10 numaralı formanın Asensio'ya verilmesi planlanıyordu. Yönetim bu doğrultuda federasyona resmi başvuruda bulundu ancak sezon içinde forma numarası değişikliğine izin verilmemesi nedeniyle talep reddedildi.





TORUNOĞULLARI YENİ SEZONU İŞARET ETTİ



Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, değişikliğin ilerleyen döneme kalabileceğini belirterek yeni sezonda bu adımın atılabileceğinin sinyalini verdi.



21 NUMARAYLA DEVAM



Yıldız futbolcu mevcut durumda 21 numaralı formayı giymeyi sürdürüyor. Forma değişikliği gerçekleşmese de Asensio'nun saha içindeki etkisi, taraftar nezdinde onu şimdiden takımın öne çıkan isimlerinden biri haline getirmiş durumda.