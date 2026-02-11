Talisca ve Asensio fırtınası!

Fenerbahçe, son olarak Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayla birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 48'e yükseltti. Mücadelede ağları havalandıran isimlerden Anderson Talisca, ligde 12'nci golünü kaydetti.



TALISCA 20 GOLE ULAŞTI



Brezilyalı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 20 kez gol sevinci yaşadı. 4 de asist yapan Talisca, toplamda 24 gole doğrudan katkı sağladı ve takımın en golcü oyuncusu konumunda yer aldı.



ASENSIO ÇİFT HANELERE YAKLAŞTI



Marco Asensio ise ligde 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. İspanyol oyuncu sezon genelinde 11 gol, 8 asistle oynarken 19 gole katkı verdi.



43 GOLLÜK ORTAK KATKI



Talisca ve Asensio, toplamda 43 gole etki etti. Fenerbahçe; Süper Lig, Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Kupa dahil olmak üzere bu sezon tüm kulvarlarda 73 gol attı. Bu gollerin yaklaşık yüzde 60'ında iki oyuncunun katkısı bulunuyor.