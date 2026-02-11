Talisca ve Asensio fırtınası!
Üç kulvarda mücadele eden Fenerbahçe’de Anderson Talisca ve Marco Asensio’nun skor katkısı dikkat çekiyor. İki futbolcu, gol ve asist sayılarıyla takımın hücum istatistiklerinde öne çıktı.
Fenerbahçe, son olarak Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayla birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 48'e yükseltti. Mücadelede ağları havalandıran isimlerden Anderson Talisca, ligde 12'nci golünü kaydetti.
TALISCA 20 GOLE ULAŞTI
Brezilyalı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 20 kez gol sevinci yaşadı. 4 de asist yapan Talisca, toplamda 24 gole doğrudan katkı sağladı ve takımın en golcü oyuncusu konumunda yer aldı.
ASENSIO ÇİFT HANELERE YAKLAŞTI
Marco Asensio ise ligde 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. İspanyol oyuncu sezon genelinde 11 gol, 8 asistle oynarken 19 gole katkı verdi.
43 GOLLÜK ORTAK KATKI
Talisca ve Asensio, toplamda 43 gole etki etti. Fenerbahçe; Süper Lig, Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Kupa dahil olmak üzere bu sezon tüm kulvarlarda 73 gol attı. Bu gollerin yaklaşık yüzde 60'ında iki oyuncunun katkısı bulunuyor.
ASENSIO'NUN ASİSTİ İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU
Gençlerbirliği maçında Kerem Aktürkoğlu'nun golünde asisti yapan Asensio'nun pası, İspanyol basınında geniş yer buldu. Yıldız futbolcu için övgü içeren başlıklar kullanıldı.
REKORA YAKLAŞTI
Sezon genelinde 19 gole katkı sağlayan Asensio, iki gol katkısı daha yapması halinde kariyerindeki en üretken sezonlardan birini geride bırakacak.
MİLLİ TAKIM TAKİBİNDE
İspanya basınında yer alan haberlerde, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'nin Asensio'yu yakından izlediği ve oyuncunun Dünya Kupası kadrosu için adaylar arasında gösterildiği aktarıldı.
TALISCA GEÇEN SEZONU YAKALADI
Anderson Talisca, geçen sezonu 20 golle tamamlamıştı. Brezilyalı futbolcu bu sezon aynı sayıya ulaşarak önceki performansını yakaladı.
HÜCUMDA SORUMLULUK ALDILAR
Devre arasında Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hücum hattında Talisca ön plana çıktı. Brezilyalı oyuncu, gol üretiminde takımın en etkili isimlerinden biri oldu.