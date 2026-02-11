Fenerbahçe'de hedef Trabzonspor derbisi!

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzon deplasmanı öncesinde takımı tesislerde toplayan teknik ekip, maç haftasına kontrollü ama yoğun bir programla giriş yaptı. Sarı-lacivertlilerde hedef, zorlu atmosferde oynanacak karşılaşmaya kadar fiziksel seviyeyi yukarı çekmek. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ilk idmanda oyuncuların fiziksel dayanıklılığına yönelik bir başlangıç yapılırken, antrenmanın ilerleyen bölümünde topa dayalı çalışmalara geçildi. Teknik heyetin özellikle takım mesafesini koruyan ve geçiş oyununu hızlandıran bir yapı üzerinde durduğu gözlendi.





Haftanın ilk antrenmanında pas temposunu artırmaya yönelik organizasyonlar dikkat çekerken, taktik varyasyonların da denenmeye başlandığı öğrenildi. Bu durum, teknik ekibin Trabzonspor maçının stratejisini erkenden netleştirmek istediği şeklinde yorumlandı.



Son karşılaşmada yüksek süre alan futbolcular için daha hafif bir program tercih edildi. Amaç, yoğun fikstürün oluşturabileceği fiziksel düşüşü engellemek ve oyuncuları maç gününe daha diri taşımak.



Sarı-lacivertlilerin hazırlıklarını hafta boyunca sürdüreceği ve maç yaklaştıkça taktik çalışmaların daha da belirgin hale geleceği belirtiliyor. Trabzonspor deplasmanı, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki konumunu doğrudan etkileyebilecek sınavlardan biri olarak görülüyor.