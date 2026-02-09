Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması! "13 final maçımız var"
Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşarken Galatasaray'ı takibini sürdürdü ve Trabzonspor derbisi öncesi istediğini aldı. Sarı lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak şampiyonluğa odaklandıklarını dile getirdi.
Saran şunları söyledi; "Maçtan memnunuz. Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik. Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Ligde 13 maçımız kaldı, 13 final maçımız var."
KANTE İÇİN AÇIKLAMA
Sadettin Saran, son olarak, "Kante'yi nasıl buldunuz?"sorusuna, gülerek, "Kante'yi iyi buldum."yanıtını verdi.