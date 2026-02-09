Sadettin Saran'dan şampiyonluk açıklaması! "13 final maçımız var"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımının Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçın ardından gündeme dair konuştu.

Saran şunları söyledi; "Maçtan memnunuz. Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik. Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Ligde 13 maçımız kaldı, 13 final maçımız var."