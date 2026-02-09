Anderson golleri sıralamaya devam ediyor! Gözünü krallığa dikti
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Sarı-lacivertli ekipte Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. Sambacı ligdeki gol sayısını 12’ye yükseltti. Tecrübeli futbolcu, takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede Eldor Shomurodov ve Paul Onuachu 15'er golle yer alıyor. Anderson Talisca ise 12 golle zirveyi yakından takip ediyor.
PENALTIYI GOLLE SONUÇLANDIRDI
Mücadelenin 16. dakikasında penaltıyı kazandıran isim olan Talisca, topun başına da geçti. Kaleciyle topu ayrı köşelere gönderen Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Anderson Talisca, 2028 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek.