Jhon Duran'ın transferi bitiyor

Rusya temsilcisi Zenit'in, Jhon Durán ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Taraflar arasında futbolcunun sözleşmesine dair tüm şartlarda uzlaşı sağlandığı, yalnızca resmi prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği aktarıldı. Zenit cephesinin, evrak işlemleri sona erer ermez transferi kamuoyuna duyuracağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE AYRILIK KARARI NET

Fenerbahçe cephesinde Jhon Durán'ın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Disiplinle ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle teknik heyetin de oyuncunun takımda kalmasına sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulüpte, bu ayrılığın hem oyuncu hem de kulüp adına yeni bir başlangıç olacağı görüşü öne çıkıyor.