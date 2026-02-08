Jhon Duran'ın transferi bitiyor
Sezon başında Al-Nassr’dan kadroya katılan Kolombiyalı golcü Jhon Durán ile Fenerbahçe’nin yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. Sarı-lacivertli ekipte beklenen ayrılık için resmi sürecin son aşamaya geldiği ifade edildi.
Rusya temsilcisi Zenit'in, Jhon Durán ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Taraflar arasında futbolcunun sözleşmesine dair tüm şartlarda uzlaşı sağlandığı, yalnızca resmi prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği aktarıldı. Zenit cephesinin, evrak işlemleri sona erer ermez transferi kamuoyuna duyuracağı ifade ediliyor.
RESMİ İŞLEMLERDE SONA GELİNDİ
Hâlen Fenerbahçe'nin kiralık oyuncusu statüsünde bulunan Kolombiyalı forvetin, Zenit ile imzalayacağı sözleşmenin detayları üzerinde son kontrollerin yapıldığı öğrenildi. Rus kulübünün, transfer sürecini titizlikle yürüttüğü ve gerekli onayların ardından imza aşamasına geçileceği kaydedildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
FENERBAHÇE CEPHESİNDE AYRILIK KARARI NET
Fenerbahçe cephesinde Jhon Durán'ın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Disiplinle ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle teknik heyetin de oyuncunun takımda kalmasına sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulüpte, bu ayrılığın hem oyuncu hem de kulüp adına yeni bir başlangıç olacağı görüşü öne çıkıyor.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Zenit'in, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından transferi resmen duyurması bekleniyor. Açıklamanın yapılmasıyla birlikte Jhon Durán'ın kariyerinde yeni bir sayfa açacağı ifade ediliyor.
SEZON PERFORMANSI
Jhon Durán, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi karşılaşmada görev aldı. Kolombiyalı futbolcu, söz konusu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.