Anderson Talisca 2 yıl daha Fenerbahçe'de!

Anderson Talisca (AA)

"ÇOK MUTLUYUM"

Talisca, imzasının ardından, "Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım." dedi.

Taraftarlara mesaj gönderen Brezilyalı futbolcu, "Bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler."sözlerini sarf etti.