Kanarya yıldızlarıyla güldü! Fenerbahçe - Erzurumspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

Mert Günok (AA) Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Tedesco, savunma hattını Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve Yiğit Efe Demir'den oluşturdu. Orta sahada Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Fred ve Anthony Musaba'ya görev verilirken, hücum hattının en ileri ucunda Kerem Aktürkoğlu yer aldı.

Anthony Musaba (AA) Kocaelispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kupa karşılaşmasında da yerlerini koruyan iki isim oldu. Ligde sahaya sürülen Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Asensio, Talisca ve En-Nesyri gibi isimler ise bu kez ya dinlendirildi ya da kadro dışında kaldı. En-Nesyri'nin transferi sonrası kadroda yer almaması dikkat çekerken, Skriniar cezası nedeniyle maçta görev alamadı.

İsmail Yüksek (AA) 8 EKSİK, YENİLER TRİBÜNDE Sarı-lacivertlilerde Erzurumspor FK karşısında önemli eksikler göze çarptı. Sakatlık sonrası henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra, PFDK'dan ceza alan Milan Skriniar ile ayak bileği ağrısı bulunan yeni transfer Sidiki Cherif kadroda yer almadı. Jhon Duran da maç listesine dahil edilmezken, Ederson, Nelson Semedo ve Jayden Oosterwolde teknik heyet kararıyla dinlendirildi. Ara transfer döneminde kadroya katılan N'Golo Kante ve Sidiki Cherif ise mücadeleyi tribünden takip etti. İki futbolcu da yönetim locasında karşılaşmayı izleyerek yeni takımlarına destek verdi.

İsmail Yüksek (AA) TRİBÜNLERDE DÜŞÜK KATILIM Hafta içi oynanan karşılaşmaya taraftar ilgisinin sınırlı olduğu görüldü. Yağışlı hava ve maçın hafta içi programında yer alması nedeniyle tribünlerde yaklaşık 10 bin taraftar yer aldı.